Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X/S? Praticamente uguale al PC grazie ad Azure

Microsoft Flight Simulator è senza dubbio un gioco impegnativo, graficamente parlando. Grazie al suo incredibile livello di realismo, occorre un PC abbastanza potente per farlo girare in maniera eccellente. Sappiamo che il titolo arriverà anche su Xbox Series X/S e i fan del simulatore di aerei si stanno chiedendo se ciò significa un calo delle prestazioni o della grafica.

Arriva Microsoft a rispondere ai dubbi dei giocatori, affermando che questo non dovrebbe essere un problema. Attraverso un recente post, il team di Microsoft Game Stack ha affermato che grazie all'architettura cloud di Azure, Microsoft Flight Simulator sarà in grado di funzionare praticamente senza compromessi anche sull'hardware meno performante, così come i dispositivi mobile dove il gioco sarà giocabile tramite Xbox Cloud Gaming.

"Con Microsoft Flight Simulator, il futuro arriva sotto forma di continue estensioni sia del prodotto che della piattaforma. Il principale tra questi sarà l'accessibilità da parte di una gamma più ampia di dispositivi. Sebbene la versione iniziale del prodotto richieda PC potenti, l'architettura di Azure consentirà l'esperienza di volo anche su altri dispositivi, in particolare console Xbox e dispositivi mobile. Il prodotto quindi non richiede più potenza sul dispositivo, ma ha solo bisogno di larghezza di banda per lo streaming".

Microsoft Flight Simulator per Xbox Series X/S sarà disponibile il 27 luglio: attraverso un post sulla futura roadmap, i giocatori il prossimo anno saranno in grado di guidare anche elicotteri.

Fonte: GamingBolt