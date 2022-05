Flight Simulator incontra Top Gun con la nuova espansione gratuita ora disponibile

L'espansione gratuita Top Gun: Maverick di Microsoft Flight Simulator è ora disponibile e lo sviluppatore Asobo ha spiegato esattamente quali contenuti aspettarsi.

Una notevole stranezza dell'espansione Top Gun è che viene lanciata senza quella che è probabilmente la sua caratteristica più grande: l'F/A-18E Super Hornet. Tuttavia, questo è solo perché Asobo ha deciso di lanciare l'aereo in anticipo come parte dell'aggiornamento gratuito Game of the Year Edition dello scorso anno, quando l'espansione è stata rinviata insieme al film Top Gun: Maverick.

Anche senza l'aereo come aggiunta di punta, tuttavia, c'è ancora molto con cui cimentarsi, a partire da tre missioni di addestramento per l'F/A-18E, tutte progettate per aiutare i piloti a padroneggiare manovre complesse.

Ci sono anche cinque sfide destinate a mettere alla prova il coraggio dei piloti mentre volano attraverso i canyon e appena sopra le montagne, più una sfida di atterraggio su un ponte di una portaerei - descritta come "una delle operazioni più impegnative nell'aviazione militare".

Il post di Asobo anticipa anche l'aggiunta di un misterioso "aereo ipersonico mai svelato" in grado di raggiungere velocità di Mach 10 e altitudini superiori a 150.000 piedi sul livello del mare - apparentemente l'Aurora Darkstar SR-91, secondo il subreddit di Flight Simulator.

E per finire, c'è una livrea Top Gun: Maverick per l'F/A-18E Super Hornet.

L'espansione Top Gun di Flight Simulator arriva appena una settimana dopo il restyling di Italia e Malta, e continua un anno impegnativo per Asobo. Sulla base dei commenti precedenti dello sviluppatore, possiamo aspettarci almeno altri tre aggiornamenti mondiali prima della fine del 2022, insieme a vari nuovi aggiornamenti come supporto DLSS e, naturalmente, elicotteri.

Fonte: Eurogamer.net.