Microsoft Flight Simulator, l'espansione Top Gun ha una data di uscita

Quasi un anno fa fu annunciato uno speciale pacchetto DLC per Microsoft Flight Simulator ispirato a Top Gun che doveva essere lanciato in concomitanza con il film Top Gun: Maverick. Ma poiché il film continuava a essere rinviato dalla Paramount, gli sviluppatori di Asobo hanno tenuto i loro aerei nell'hangar.

Il film ora sta per arrivere nelle sale ufficialmente e Asobo ha anticipato la data di lancio del DLC Top Gun: Maverick per Microsoft Flight Simulator. L'account Twitter di Xbox ha pubblicato un tweet per attirare l'attenzione sull'uscita del DLC ispirato al film. Questo contenuto aggiuntivo ora arriverà il 25 maggio, in concomitanza appunto dell'uscita del film nelle sale cinematografiche.

Il DLC gratuito Microsoft Flight Simulator - Top Gun: Maverick introdurrà il jet da combattimento F/A-18 Super Hornet presente nel film originale del 1986 pilotato da Tom Cruise. Il DLC ricreerà anche le portaerei da cui sono volati gli F/A-18 nel film.

