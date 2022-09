Microsoft Flight Simulator su PC riceve il tanto atteso supporto al DLSS

Asobo ha pubblicato l'ultimo Sim Update per Microsoft Flight Simulator, che porta con sé, tra le altre cose, il tanto atteso supporto DLSS per PC.

Oltre all'anti-aliasing e all'upscaling DLSS, Asobo afferma che il Sim Update 10 dovrebbe offrire miglioramenti in termini di "stabilità, prestazioni e utilizzo della memoria" per coloro che utilizzano il supporto Direct X12 di Flight Simulator.

L'aggiornamento prevede inoltre che le imbarcazioni in movimento nel mondo abbiano ora un effetto scia sul PC, un nuovo sistema di stratificazione delle nuvole - che si dice fornisca "una maggiore precisione verticale alle basse altitudini per riflettere meglio le varie altitudini e lo spessore delle nuvole vicino al suolo" - e una serie di miglioramenti per la mappa VFR di Flight Simulator.

Chi vuole conoscere tutte le aggiunte e le modifiche apportate al simulatore può leggere le patch note dell'aggiornamento 10.

E' stato un anno intenso per Microsoft Flight Simulator, con Asobo che ha già lanciato l'espansione gratuita Top Gun e vari aggiornamenti mondiali durante il 2022. Tuttavia, c'è ancora molto da fare: un ultimo aggiornamento mondiale, Canada, è previsto per la fine del mese, seguito dal lancio del grande aggiornamento gratuito 40th Anniversary Edition di novembre, descritto come una "celebrazione completa del franchise". L'update introdurrà alianti, elicotteri, Airbus A310 e altro ancora.

Fonte: Eurogamer.net.