Microsoft Flight Simulator celebra il 40° anniversario con elicotteri e alianti! Trailer e data

Ci avviciniamo sempre di più al 40° anniversario di Microsoft Flight Simulator e ora sappiamo quando arriverà il prossimo aggiornamento che aggiungerà elicotteri e alianti.

L'11 novembre infatti il gioco otterrà un nuovo update che aggiungerà questi nuovi velivoli. L'edizione per il 40° anniversario del gioco sarà disponibile gratuitamente per i possessori del gioco o per i membri di Xbox Game Pass.

"Oltre agli elicotteri e agli alianti, introdurremo un'altra caratteristica molto richiesta dalla community: un aereo di linea realistico, il sofisticato Airbus A-310 in cui quasi ogni singolo pulsante funziona esattamente come previsto", spiega Jorg Neumann, capo di Microsoft Flight Simulator.

La 40th Anniversary Edition è un aggiornamento piuttosto importante per il gioco dato che include anche sette famosi velivoli storici, tra cui il più grande aereo in legno mai realizzato: l'Hughes H-4 Hercules del 1947. Microsoft aggiunge anche quattro aeroporti classici, 10 aeroporti per alianti, 14 eliporti e 20 missioni classiche dalle versioni precedenti di Flight Simulator.

Oltre a questo Microsoft ha lanciato un nuovo aggiornamento gratuito disponibile adesso che aggiunge quattro città tedesche, tra cui Colonia.

Fonte: The Verge