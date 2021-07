Xbox Game Pass: tantissimi potenziali capolavori indie in arrivo

Mancano pochi giorni alla fine di luglio, ma Xbox Game Pass sta per ricevere nuovi giochi: tra questi troviamo anche alcune perle indie che vale la pena di provare. Si tratta della seconda ondata di titoli Xbox Game Pass per luglio, dopo giochi come Tropico 6, Dragon Quest Builders 2, UFC 4, Farming Simulator e The Medium, tutti arrivati ​​su Xbox Game Pass su console o cloud all'inizio di questo mese. Ecco la lista suddivisa per giorni.

20 luglio

Battlefield V (cloud)

Cris Tales (cloud, console, PC)

22 luglio

Atomicops (cloud, console, PC)

Raji: An Ancient Epic (cloud, console, PC)

Last Stop (cloud, console, PC)

26 luglio

Blinx: The Time Sweeper (cloud, console)

Crimson Skies: High Road to Revenge (cloud, console)

27 luglio

Microsoft Flight Simulator (Xbox Series X|S)

29 luglio

Lethal League Blaze (cloud, console, PC)

Omno (cloud, console, PC)

Project Wingman (PC)

The Ascent (cloud, console, PC)

Come ogni volta, ci sono dei giochi che invece lasceranno il servizio in abbonamento e sono:

It Lurks Below (Console e PC)

The Touryst (Cloud, Console, e PC)

UnderMine (Cloud, Console, e PC)

