Detroit Become Human ha venduto sei milioni di copie ed è il gioco Quantic Dream di maggior successo

Nuova pietra miliare per Detroit Become Human che diventa il gioco più venduto di tutti i tempi dello studio Quantic Dream. Il titolo, pubblicato inizialmente nel 2018 per PlayStation 4 e in seguito lanciato anche su PC, ha venduto un totale di sei milioni di copie. In questo dato troviamo un milione di copie vendute su PC fino al 6 luglio di quest'anno. Oltre a questo, si attesta alla quinta posizione per quanto riguarda i titoli PlayStation Now giocati su PC.

Detroit Become Human è riuscito a superare anche altri due titoli di Quantic Dream, ovvero Beyond Two Souls ed Heavy Rain. "Nonostante la crisi sanitaria in corso, il 2020 è stato un anno molto forte in termini di crescita per il nostro studio" ha dichiarato il co-CEO dello studio Guillaume de Fondaumiere.

Nel 2019 Quantic Dream ha collaborato con diversi studi per creare tra l'altro Sea of Solitude: The Director's Cut per Nintendo Switch. Oltre a questo, il team sta finanziando il prossimo gioco dello sviluppatore Parallel Studio chiamato Eqqo e sta co-producendo il nuovo gioco di Red Thread Games, Dustborn.

Non solo, ma il team è al lavoro su un nuovo AAA non ancora annunciato: "Ci sono altri modi di raccontare storie commoventi ed emozionanti che non abbiamo ancora provato e sono davvero interessato ad esplorare nuove direzioni" aveva dichiarato David Cage in un'intervista.

Fonte: Gamespot