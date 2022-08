Quantic Dream è stata acquisita da NetEase 'dopo aver rifiutato diverse offerte da altre società'

La notizia del giorno è l'acquisizione di Quantic Dream da parte di NetEase. La società è stata acquisita dal colosso cinese di giochi, diventando così il primo studio dell'azienda con sede in Europa. Quantic Dream conta attualmente oltre 250 dipendenti ed è guidata da David Cage e Guillaume de Fondaumière.

Ora David Cage attraverso un'intervista, ha spiegato che nel corso dei 25 anni ha ricevuto molte offerte per la sua società, ma il suo rifiuto a queste richieste sta nel fatto che nessuna azienda avrebbe consentito libertà editoriale per Quantic Dream.

"Abbiamo avuto discussioni sull'acquisizione in diverse occasioni negli ultimi 25 anni, ma poiché nessuna garantiva la nostra indipendenza editoriale, abbiamo deciso di rifiutare queste opportunità e continuare come studio indipendente. Il nostro settore sta subendo una profonda mutazione attraverso un'ondata di acquisizioni di studi ed editori. Per gli studi, questo rappresenta un cambio di paradigma poiché la nostra posizione centrale nel settore e il nostro contributo alla catena del valore sono ora valutati in modo più corretto. Di conseguenza, nel recente passato, abbiamo ricevuto diverse offerte che hanno soddisfatto le nostre aspettative”.

Quantic Dream ha attualmente due progetti in sviluppo: Star Wars Eclipse e Under the Waves. Il primo è un racconto nuovo di zecca ambientato nell'era dell'Alta Repubblica dell'universo di Star Wars, mentre il secondo è un'avventura subacquea, rivelata proprio la scorsa settimana al Future Games Show.

