Mortal Kombat 11 x Street Fighter crossover? Ed Boon interviene sui rumor

All'inizio di questo mese, NetherRealm ha annunciato di aver terminato lo sviluppo di contenuti per Mortal Kombat 11 ed è ora concentrato sul suo prossimo progetto.

Per quanto riguarda il "prossimo progetto", nessuno sa cosa sia, ma ci sono stati alcuni rumor riguardo un gioco di combattimento di supereroi, simile a Injustice. Il co-creatore di Mortal Kombat Ed Boon ha anche creato molte speculazioni sui social media all'inizio di questa settimana twittando un sondaggio sulla serie Capcom, Street Fighter.

Naturalmente, molti fan si sono chiesti se potesse esserci un potenziale crossover Mortal Kombat x Street Fighter in futuro, e nonostante ci sia sempre una possibilità che accada, Boon ha proseguito con un commento su come non tutto ciò che pubblica sia necessariamente un indizio. Ha aggiunto anche quanto sia complesso che due diversi editori lavorino insieme e non è così semplice come la gente pensa.

2 different publishers adds complexity. Its not as simple as "people want it, so do it!" ? https://t.co/QDMomzEn9H — Ed Boon (@noobde) July 21, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Not every tweet is a klue to something we are doing. Hopefully that helps. ? https://t.co/DyjVf5p1CG — Ed Boon (@noobde) July 21, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

E a voi piacerebbe un crossover tra Mortal Kombat 11 e Street Fighter? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: ComicBook