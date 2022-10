Mortal Kombat per il 30° anniversario 'non avrà annunci sul prossimo gioco'

La serie Mortal Kombat è uno dei franchise di giochi di combattimento più famosi di tutti i tempi, avendo prodotto oltre dieci capitoli principali, più di alcuni titoli spin-off e persino alcuni film live-action. Con Mortal Kombat 11, l'ultimo gioco di NetherRealm Studios, uscito più di tre anni fa, molti fan stanno cercando di capire cosa ha in programma lo sviluppatore.

Da quando Mortal Kombat 9 è stato lancito nel 2011, i fan hanno visto un nuovo gioco di NetherRealm ogni due anni, poiché lo studio si è destreggiato tra le sue IP Mortal Kombat e Injustice. Tuttavia, l'uscita di Mortal Kombat 11 segna l'interruzione di quel ciclo, il che ha portato a una maggiore anticipazione che un nuovo gioco potrebbe essere presto in arrivo. C'era persino l'aspettativa che il nuovo titolo sarebbe stato annunciato ai The Game Awards 2021.

Ora, Ed Boon ha colto l'occasione per aggiornare i fan su quando potrebbero aspettarsi maggiori informazioni sul prossimo gioco di NetherRealm. Mentre Mortal Kombat celebra quest'anno il suo 30° anniversario, molti si aspettavano l'annuncio di un nuovo gioco durante i festeggiamenti. Tuttavia, come ha spiegato Boon su Twitter, sembra che lo sviluppatore desideri mantenere il 30° anniversario separato dalle informazioni sui nuovi giochi in sviluppo. "Il nostro prossimo annuncio sarà separato da MK30", ha chiarito Boon sul suo account Twitter.

PSA/FYI We know a lot of you are excited about the next NRS game announcement & it will happen in due time. But first it all about 30 years of Mortal Kombat. That's what we're going to celebrate and focus on.



Our next game announcement will be separate from MK30 ❤️