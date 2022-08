Mortal Kombat nessuna novità in arrivo in vista dell'EVO 2022

L'Evo 2022 si terrà questo fine settimana e insieme ad esso ci sarà Evo Lounge, uno show dal vivo che avrà "contenuti emozionanti" e rivelazioni dal 5 al 6 agosto. E' stata già confermata la presenza di Arc System Works, Warner Bros. Games, Capcom, SNK e Bandai Namco Entertainment. Tuttavia, NetherRealm Studios non sarà presente.

Per chiarire la questione su Twitter, il chief creative officer Ed Boon ha dichiarato che lo sviluppatore di Mortal Kombat non farà alcun annuncio durante l'evento. "È tempo che Street Fighter e altri grandi giochi di combattimento siano alla luce del sole! Godiamocelo!"

Sono circolate voci sul fatto che Mortal Kombat 12 sia in fase di sviluppo, sia per la "fuga di notizie intenzionale" del senior production manager Jonathan Andersen, sia per i suggerimenti di Andrew Bowen, la voce di Johnny Cage.

Tuttavia, lo studio non ha ancora confermato ufficialmente il suo prossimo titolo. Boon ha parlato della rottura dello schema di pubblicazione dei titoli Injustice e Mortal Kombat, affermando che c'è un "motivo" e che "quando annunceremo il nostro prossimo gioco, avrà molto più senso".

Its time for Street Fighter and other great fighting games to be in the sun! Let's enjoy that! ❤️🙏 — Ed Boon (@noobde) August 2, 2022

Un eventuale annuncio non arriverà questa settimana, quindi dovremo continuare ad aspettare. Nel frattempo, potrebbero essere rivelati il prossimo Season Pass di Guilty Gear Strive, il DLC in arrivo con The King of Fighters 15 e altre immagini di Street Fighter 6.

