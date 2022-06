Mortal Kombat XII: l'attore che interpreta Johnny Cage potrebbe essere già al lavoro sul nuovo capitolo

Sul nuovo Mortal Kombat XII non sappiamo praticamente nulla. Sappiamo che esiste, che è in lavorazione e che ha messo in secondo piano la serie Injustice. Oltre questi piccoli dettagli, nessuna informazione ufficiale sembra trapelare dagli studi di NetherRealm e Warner Bros. Games.

Tuttavia, è bastato un piccolo video dell'attore che interpreta l'esuberante Johnny Cage, Andrew Bowen, per riaccendere gli animi. Un piccolo video dagli studi WB e una musica inequivocabile sembra confermare tutto quanto, con Mortal Kombat XII nel pieno dei lavori.

La musica di sottofondo appartiene a Mortal Kombat II con la strofa "Every deadly technique. It's savage combat." (Ogni tecnica mortale. È un combattimento selvaggio). Insomma, ci sono pochi dubbi. Rimangono quelli sulla data d'uscita, con probabile rilascio per il 2023 e dove sarà disponibile, se su console di questa generazione o se si tratterà di un titolo cross-gen.

Fonte: VGC