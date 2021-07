Grid Legends vedrà il ritorno del sistema Nemesis, che è stato aggiunto alla serie in Grid del 2019. Tuttavia, secondo lo sviluppatore Codemasters, questa volta non sarà esattamente lo stesso.

"Nemesis tornerà con Grid Legends e abbiamo evoluto il sistema per essere più persistente sia online che offline", ha detto a GameSpot il game director di Grid Legends Chris Smith. "Ne parleremo di più quando inizieremo ad approfondire la nostra esperienza online".

In Grid del 2019, il sistema Nemesis tiene traccia di come vi comportate nei confronti degli altri piloti in pista. Se vi mettete contro un singolo pilota, l'auto viene contrassegnata come la vostra nemesi nella gara.

Ciò aggiunge un tocco di pericolo a Grid, poiché la vostra nemesi può avere un impatto negativo sulle prestazioni. Ad esempio, se la vostra nemesi è l'avversario, potrebbe provare a buttarvi fuori pista durante una curva difficile, mentre un alleato trasformato in nemesi potrebbe ignorare le vostre richieste di aiuto.

Grid Legends, inoltre, sta cambiando la formula della serie includendo una modalità Storia, che potrebbe essere un luogo interessante per implementare la funzione Nemesis. Tuttavia, Smith non ha confermato se il sistema apparirà nella modalità.

Durante l'EA Play Live 2021, il senior designer di Grid Legends Becky Crossdale ha affermato che accanto alla modalità Storia, Grid Legends incorporerà anche altre nuove modalità, chiamate "Boost" ed "Elimination".

Per quanto riguarda Boost: "i nostri nuovi veicoli possono attivare una spinta durante una gara da utilizzare tatticamente, abbiamo due varietà di questa modalità in cui ci immergeremo più avanti nel corso dell'anno".

E per Elimination, Smith ha detto: "Elimination è la nostra nuova modalità di gioco 'last vehicle standing', in cui un paio di auto vengono eliminate dal fondo del gruppo ogni volta che scade un timer: per vincere, sii l'ultimo sopravvissuto".

Grid Legends dovrebbe arrivare nel 2022.

Fonte: Gamespot.