Dead By Daylight sta per accogliere Pinhead di Hellraiser?

Il titolo asimmetrico multiplayer Dead By Daylight ha precedentemente aggiunto killer come Pyramid Head di Silent Hill 2, il killer di Scream, Nemesis di Resident Evil 3, il teribile Demogorgone di Stranger Things oltre a Michael Myers e Freddy Krueger. Si tratta di un'ampia selezione di creature e personaggi horror che hanno fatto capolino nel gioco per la gioia di tutti i fan.

Suggerimenti su chi sarebbe stato il prossimo assassino includevano file audio pubblicati su Discord che rivelavano la parola HELL tramite spettrogramma e lettere pubblicate su Twitter che indicavano la parola RAISE. Poi è arrivato un video teaser che mostra una registrazione VHS sfocata di un fiore rosso che sboccia (come visto quando i Cenobiti vengono convocati a Hellraiser) e il numero 1987, l'anno in cui Hellraiser è stato lanciato.

I fan devono aspettarsi quindi l'arrivo di Pinhead, il personaggio creato prima dalla penna di Clive Barker e poi portato al cinema, come prossimo assassino in Dead by Daylight. Per ora abbiamo un tweet che potete visionare di seguito, ma per l'annuncio ufficiale dovremo aspettare il team di sviluppo.

Dead by Daylight ha recentemente festeggiato il suo quinto anniversario con un crossover con Resident Evil, aggiungendo Jill Valentine e Nemesis al cast del gioco.

Fonte: Gamespot