Project S è un nuovo puzzle game open world pubblicato dall'editore di Dead By Daylight

Il publisher dietro Dead by Daylight, Behavior Interactive, ha annunciato un nuovo puzzle game sviluppato da Lunarch Studios. Attualmente intitolato Project S, il gioco sarà caratterizzato da un open world multiplayer.

Project S attualmente non ha una data di lancio e l'elenco di Steam per il gioco ha solo un "Prossimamente" accanto al pulsante della lista dei desideri. L'uscita del gioco è prevista per il 2023.

In Project S, i giocatori possono giocare sia da soli che in modalità multiplayer. I giocatori potranno esplorare isole galleggianti nel cielo. I puzzle nel gioco includeranno puzzle basati sulla prospettiva, labirinti 3D, puzzle logici basati su griglia e puzzle ambientali. Qui di seguito potete dare uno sguardo ad un primo trailer.

Sempre Behaviour Interactive ha annunciato anche un nuovo FPS asimmetrico chiamato Meet Your Maker, anche questo con un'uscita prevista per il 2023. Il 23 agosto 2022 inizierà un playtest chiuso, al quale è possibile iscriversi per cercare di essere invitati.

Fonte: PCGamer