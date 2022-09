Dead by Daylight e non solo! Nei piani di Behaviour Interactive una nuova IP multiplayer

Una serie di annunci di lavoro presso lo sviluppatore di Dead By Daylight Behaviour Interactive indicano che il team sta lavorando a un gioco multiplayer completamente nuovo, in aggiunta al gioco horror asimmetrico in corso e al titolo Meet Your Maker.

Mentre Behaviour sta attualmente assumendo per molti ruoli, alcuni fanno riferimento a un "progetto non annunciato" e alla "prossima IP" dello studio. Un'apertura per il ruolo di programmatore di sistema online indica che il gioco avrà un "inventario, risultati e tabelloni" e dovrà essere sempre online.

La chiave qui è la menzione della funzionalità online, che indica che questo nuovo gioco sarà probabilmente una nuovissima IP multiplayer. Behaviour Interactive è noto per i suoi giochi multiplayer online come Dead By Daylight, quindi ha senso che lo studio possa cercare di promuovere quel successo con un altro gioco multiplayer.

Questo prossimo progetto di Dead by Daylight resta ancora un mistero, ma questi annunci di lavoro sembrano almeno confermare che lo studio sta realizzando una nuova IP multiplayer. Staremo a vedere prossimamente.

Fonte: GamingBolt