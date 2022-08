Dead by Daylight x Resident Evil, il nuovo contenuto ha una data di uscita

Il videogioco horror multiplayer asimmetrico Dead by Daylight continua ad aggiungere leggendarie licenze horror alla sua proposta e tra pochi giorni continuerà ad aumentare l'elenco dei personaggi. Ora infatti sappiamo che il nuovo DLC di Resident Evil per Dead by Daylight arriverà la prossima settimana. Nello specifico, arriverà martedì 30 agosto, nel consueto giorno della settimana in cui il titolo Behaviour Interactive pubblica solitamente i suoi nuovi contenuti.

A confermarlo è l'account ufficiale del videogioco su Twitter, dove è stato mostrato anche del nuovo materiale promozionale che illustra i tre personaggi che si uniranno all'opera dell'universo di Resident Evil. Come vi avevamo riportato precedentemente, questo nuovo capitolo del gioco incorporerà Rebecca Chambers e Ada Wong come sopravvissuti e Albert Wesker come nuovo assassino.

Wesker avrà la capacità di usare il suo braccio infetto, afferrando i sopravvissuti e lanciandoli contro i muri, oltre a infettarli nel processo. Un nuovo assassino dalle sembianze umane e che si aggiunge ad altri simili come The Legion, ma con le sue peculiarità.

Dopo l'aggiunta di questo DLC, Dead by Daylight conterrà fino a sei personaggi della saga di Resident Evil, poiché Nemesis, Leon S. Kennedy e Jill Valentine facevano già parte, mentre Claire Redfield e Chris Redfield sono presenti nel gioco sotto forma di skin leggendarie.

Fonte: Eurogamer