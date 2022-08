Dead by Daylight incontra Resident Evil e aggiunge Albert Wesker come nuovo killer

Dead by Daylight ha dato il via al secondo capitolo della sua collaborazione con il franchise di Resident Evil.

La collaborazione, intitolata Dead by Daylight: Resident Evil: PROJECT W, prevede che i giocatori rivisitino la mappa del Dipartimento di Polizia di Raccoon City.

La collaborazione include nuovi outfit basati su personaggi di Resident Evil come Carlos Oliveira, Sheva Alomar e Hunk.

Con il nuovo evento, gli assassini potranno vestire i panni di Albert Wesker, conosciuto nel gioco come The Mastermind. Il potere di Wesker è il Virulent Blood, che gli permette di avanzare ad alta velocità, afferrando chiunque si trovi sulla strada e infettandolo con l'Uroboros.

Per quanto riguarda i sopravvissuti, due nuovi personaggi giocabili sono in arrivo in Dead by Daylight: Ada Wong e Rebecca Chambers.

Dead by Daylight: Resident Evil: PROJECT W è disponibile come aggiornamento gratuito su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e Stadia.

Fonte: Gamingbolt.