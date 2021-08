Halo 3 sta per ricevere un'altra mappa dal titolo cancellato free-to-play Halo Online

Anche se tutti gli occhi sono puntati su Halo Infinite, 343 Industries sta continuando a lavorare anche su un altro gioco, ovvero Halo 3. Ora, il gioco pubblicato nel 2007 sta per ricevere una nuova mappa.

In un post sul forum, 343 Industries ha annunciato che una "nuova" mappa chiamata Icebox sta per arrivare in Halo 3 con il prossimo aggiornamento, se tutto va bene. Questa non è una mappa completamente nuova, in quanto è un remake della mappa Turf presente in Halo 2, ma è nuova per Halo 3. Turf sarà la terza mappa di Halo 3 aggiunta nell'ultimo anno, dopo due mappe del free-to-play cancellato Halo Online, Waterfall e Edge. In effetti, anche Icebox proviene da Halo Online e ora arriverà all'interno di The Master Chief Collection.

Il lancio di nuove mappe DLC per Halo 3 non è in realtà una sorpresa, poiché gli sviluppatori di 343 hanno affermato all'inizio di quest'anno che i fan potrebbero aspettarsi altre mappe in arrivo nel gioco. Oltre alla nuova mappa di Halo 3, 343 sta cercando di implementare molte più funzionalità e aggiornamenti nella stagione 8. Ciò include nuove opzioni di personalizzazione, nuovi oggetti da collezione della campagna, migliori strumenti di segnalazione dei giocatori e miglioramenti delle prestazioni per Halo: Combat Evolved Anniversary.

Il prossimo aggiornamento porterà anche ulteriori modifiche, pertanto per visionare le note complete potete cliccare qui.