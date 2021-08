DOOM Eternal: The Ancient Gods Parte 2 è disponibile ora su Switch

Attraverso un comunicato stampa, Bethesda annuncia che The Ancient Gods Parte 2, l'espansione conclusiva della campagna per giocatore singolo di DOOM Eternal, è ora disponibile su Nintendo Switch.

Imbracciate il Martello delle Sentinelle e cingete d'assedio Immora, la roccaforte del Signore Oscuro, nella battaglia finale che ricaccerà le orde demoniache negli abissi dell'Inferno una volta per tutte. In modalità TV o portatile, l'epica guerra dello Slayer contro le forze del male giunge oggi alla sua conclusione.

"Vivi l'epica conclusione della saga del DOOM Slayer. Dal momento in cui Samuel Hayden ti ha risvegliato nella base UAC di Marte sino alla disfatta dell'Icona del Peccato, tutte le tue battaglie non erano che un preludio a quest'ultima. Prendi d'assedio Immora, l'ultimo baluardo del regno oscuro, sfida il Signore Oscuro in combattimento e ricaccia per sempre i demoni all'Inferno" si legge nella descrizione dell'espansione.

DOOM Eternal: The Ancient Gods Parte 2 è disponibile come acquisto separato o incluso nella Deluxe Edition di DOOM Eternal. Entrambe le versioni sono disponibili da subito su Nintendo eShop e presso rivenditori digitali selezionati