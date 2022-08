Fortnite incontrerà il DOOM Slayer molto presto secondo un leak

Vari leaker di Fortnite sono d'accordo su una cosa: la prossima grande collaborazione per il Battle Royale è già programmata e includerà contenuti da un popolare franchise. Diversi nomi stanno attualmente circolando tra i gruppi di insider e molti giocatori credono che Epic Games sceglierà DOOM.

Dalla fine dello scorso anno ci sono indizi che suggeriscono una collaborazione con la saga di id Software e Bethesda. Anche Epic Games aveva accennato a questo possibile crossover all'inizio di quest'anno; tuttavia, non si è ancora avverato.

I rumor sull'arrivo del DOOM Slayer sul Battle Royale sono tornati prepotentemente ora, in quanto vari dataminer ritengono che la collaborazione inizierà nel giro di pochi giorni. Dataminer e leaker come HYPEX e Mida affermano che le collaborazioni con il principale franchise sono dietro l'angolo. Parte della community è d'accordo con HYPEX, che pensa che la collaborazione tra Fortnite e DOOM avverrà molto presto, anche la prossima settimana.

Doom Slayer skin is most likely coming NEXT WEEK 🔥@MidaRado hasn't been wrong about previous collabs and he just tweeted 3 franchise names (Doom included) claiming that one of them happens next week. Doom 64 is also FREE on the Epic Games Store now until the 25th! pic.twitter.com/0AVmjqGEed