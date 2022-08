QuakeCon 2022 di Bethesda prende il via oggi! Tanti giochi in arrivo su PC Game Pass e sconti

Tramite un comunicato stampa, Bethesda ha dichiarato che QuakeCon 2022 prende il via oggi alle 19:00 con un breve messaggio di benvenuto di Marty Stratton, immediatamente seguito da una ricca offerta di live streaming globali, tra cui discussioni sui titoli Bethesda, divertenti spettacoli interattivi, premi omaggio, tornei, raccolte fondi, interviste agli sviluppatori, grandi offerte sui giochi Bethesda e molto altro.

A partire da oggi, l’offerta di classici di PC Game Pass e Microsoft Store si arricchisce ulteriormente con l’aggiunta di oltre 10 giochi per PC che hanno fatto da apripista per i titoli FPS e RPG più acclamati di oggi, tra cui Return to Castle Wolfenstein, Quake 4, The Elder Scrolls Adventures: Redguard, e tanti altri.

In arrivo oggi con PC Game Pass:

Return to Castle Wolfenstein

Quake 4

Wolfenstein 3D

An Elder Scrolls Legend: Battlespire

The Elder Scrolls Adventures: Redguard

Sblocca tutti i campioni di Quake Champions grazie a un Bonus Game Pass

Gratis da oggi nel Microsoft Store:

The Elder Scrolls: Arena

The Elder Scrolls: Daggerfall

Quake Champions

In vendita da oggi nel Microsoft Store:

Heretic: Serpent Riders

Hexen: Beyond Heretic

Hexen: Deathkings

Festeggiate QuakeCon con sconti fino al 70% presso rivenditori selezionati sui vari titoli Bethesda, il 60% di sconto su DEATHLOOP, il 50% su Ghostwire: Tokyo e altri risparmi su Fallout, DOOM Eternal, Dishonored, Wolfenstein e altro ancora.