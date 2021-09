Mortal Kombat e Scooby Doo insieme! Il trailer del film di animazione rende omaggio al meme 'Ultra Instinct Shaggy'

Nel 2017, Dragon Ball Super ha introdotto Ultra Istinto, la più potente trasformazione di Goku mai realizzata. Naturalmente, gli utenti di Internet hanno fatto quello che sanno fare e sono emerse rapidamente parodie con personaggi che hanno ottenuto quel potere.

Uno dei più eccezionali è stato Shaggy Rogers, che è diventato un meme grazie alla sua forza che poteva rivaleggiare con gli dei stessi. Ora, diversi anni dopo, il meme è ufficialmente tornato. Ciò è stato possibile grazie a Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms, il film d'animazione più recente del franchise recentemente uscito.

Il segmento in questione inizia con Scorpion che appare al di fuori del logo della Warner Bros. Animation. Dopo aver eseguito alcuni movimenti di arti marziali e avvicinandosi allo schermo, viene rapidamente intercettato da Shaggy Rogers, che ha degli occhi verdi da brividi ed è accompagnato da un'aura dello stesso colore.

Shaggy is avenging Daffy, but this just means it?s Shaggy?s turn next to be grabbed? pic.twitter.com/pYaLWNMBJu — Arty the Goth ?unBoi (@SuperiorArtemis) August 31, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Sebbene questa sia la prima volta che vediamo Scorpion e Shaggy Rogers condividere ufficialmente lo schermo, la verità è che il personaggio di Scooby Doo è diventato oggetto di discussione e scherno tra i membri della comunità di Mortal Kombat diverso tempo fa, i quali chiedevano a gran voce la presenza proprio di Shaggy nel roster di combattenti.

Fonte: Polygon