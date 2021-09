Microsoft Flight Simulator migliora ancora con il World Update 6 dedicato a Germania, Austria e Svizzera

Microsoft Flight Simulator migliora l'aspetto di Germania, Austria e Svizzera con il World Update 6. L'aggiornamento gratuito è stato lanciato ieri, 7 settembre, su PC Windows e Xbox.

Il boss di Microsoft Flight Simulator, Jorg Neumann, ha detto che questo particolare aggiornamento contiene alcuni dei dati più recenti che siano mai stati aggiunti al gioco.

"Selezioniamo una regione quando disponiamo di ottimi dati: nuovi dati satellitari, nuovi dati aerei", ha affermato Neumann. "In questo caso, abbiamo nuove antenne e satelliti dal 2020. E poi lavoriamo spesso con i [governi regionali] per ottenere dati migliori. Questo ci aiuta molto con cose come le montagne. Le Alpi in particolare erano un po' piatte nella versione originale".

Alcune delle nuove città e punti di riferimento mostrati nel trailer dell'aggiornamento includono Basilea in Svizzera, Graz e Vienna, Austria, e gli aeroporti di Lubecca, Stoccarda, Klagenfurt e San Gallo.

Lanciato originariamente su PC un anno fa, Microsoft Flight Simulator è recentemente arrivato su Xbox Series X con un'esperienza sorprendentemente ben ottimizzata. Il gioco è incluso anche come parte del programma Xbox Game Pass, il che significa che milioni di giocatori hanno la possibilità di provarlo. I World Update fanno parte del continuo sviluppo del gioco e possono essere scaricati gratuitamente. Includono terreni più dettagliati e punti di riferimento ad alta risoluzione creati con una combinazione di fotogrammetria e rendering digitale scrupoloso.

I precedenti aggiornamenti mondiali hanno incluso miglioramenti per aree negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Irlanda, in Francia e nelle regioni nordiche, tra cui Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia.

I giocatori PC con computer "robusti" avranno una sorpresa. Secondo le note della patch pubblicate il 19 agosto, l'aggiornamento 6 includerà anche l'"offscreen terrain pre caching". Ciò significa che intere sezioni delle risorse grafiche di gioco verranno caricate in anticipo.

