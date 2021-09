God Of War Ragnarok, anche Valkyrie Entertaiment sta aiutando nello sviluppo

Quando God of War è stato pubblicato nel 2018 per PlayStation 4, ha segnato un prima e un dopo nel suo franchise: ora, il sequel di questo titolo è diventato uno dei più attesi da moltissimi fan e sembra che il suo sviluppo includa anche Valkyrie Entertainment.

Ad oggi non sono noti i contributi che Valkyrie Entertainment darà a God of War Ragnarok, tuttavia sappiamo che aiuteranno con la creazione dell'ambientazione 3D, così come il design dei personaggi nel gioco. God of War Ragnarok non è una novità per la società, dato che ha già contribuito allo sviluppo di God of War del 2018.

D'altronde, Valkyrie Entertainment ha lavorato anche allo sviluppo del recente Aliens: Fireteam Elite. Naturalmente, questo ultimo gioco ha ricevuto recensioni contrastanti, ma la sua grafica è probabilmente uno dei suoi punti di forza. Quindi, anche se l'intero contributo dell'azienda al titolo PlayStation non è confermato, è probabile che il prodotto finale sia davvero molto buono.

God of War: Ragnarok non ha ancora una data di uscita: tuttavia questa sera si terrà il PlayStation Showcase 2021, pertanto il gioco potrebbe essere mostrato. Rimanete sintonizzati con noi per tutte le informazioni che verranno condivise.

Fonte: GameRant