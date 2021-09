God of War: Ragnarok segnerà il finale della saga norrena

Il sequel di God of War ora ha un nome ufficiale. È God of War Ragnarok e il nuovo trailer ci mostra in modo più approfondito il gioco che, come forse saprete, è stato rinviato al 2022.

La storia torna a Midgard, dove Kratos emigrò con suo figlio, Atreus, in seguito alla sconfitta degli dei dell'Olimpo. Come suggerisce il titolo, entrambi saranno ora coinvolti nella conclusione escatologica della mitologia norrena e presumibilmente nella rinascita del mondo. Durante uno sguardo più approfondito dopo l'evento, Sony ha detto che il titolo rappresenterà il finale della saga norrena.

Lo studio ha confermato che Ryan Hearst (Sons of Anarchy) darà la voce a Thor, mentre Richard Schiff (The West Wing) interpreterà Odino. Anche Freya è stata mostrata come uno degli altri antagonisti del gioco.

Il God of War del 2018 ha ricevuto una patch di aggiornamento gratuita all'inizio di febbraio che migliora il comparto tecnico con frame rate di 30 fotogrammi al secondo o 60 fps e una risoluzione 4K (checkerboard). Il gioco fa anche parte della collezione PlayStation Plus, una libreria di titoli scaricabile disponibile per tutti i possessori di PS5 con un abbonamento PlayStation Plus.

