God of War Ragnarok ha Tyr che è molto alto...ma non quanto Lady Dimitrescu!

God of War Ragnarok è stato mostrato nella serata di ieri durante l'evento PlayStation Showcase. Santa Monica Studios ha deliziato i fan con un mix di video e gameplay per il prossimo gioco tanto atteso.

Ed è proprio durante il video che abbiamo potuto dare uno sguardo anche ad alcune divinità che saranno presenti nel gioco: tra questi Freya, Thor e Tyr. Quest'ultimo dio norreno ha suscitato stupore poiché, sebbene si veda per pochi secondi alla fine del video, ciò che salta all'occhio è la sua incredibile stazza.

Ovviamente i fan si sono subito chiesti quanto Tyr possa essere alto, visto che sovrasta di gran lunga il nostro Kratos: a questa domanda ha risposto PlayStation UK, il quale ha affermato che il gigante norreno è alto 2,59 metri. Questa altezza non basta però a raggiungere l'iconica vampira Lady Dimitrescu di Resident Evil Village che, come sappiamo, è alta 2 metri e 90 (cappello e tacchi compresi).

OK for those of you asking, @SonySantaMonica have confirmed Tyr is 8'5. ? pic.twitter.com/v2aZOj8wiW — PlayStation UK (@PlayStationUK) September 10, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

God of War Ragnarok non ha ancora una data di uscita, ma il gioco dovrebbe arrivare il prossimo anno.

Fonte: The Sixth Axis