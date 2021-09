God of War Ragnarok e l'aspetto di Thor criticato e vittima di meme? Parla il director

Pochi giorni fa si è tenuto il PlayStation Showcase: all'evento è stato mostrato un primo trailer gameplay per God of War Ragnarok, uno dei giochi più attesi dai fan. Il video ci ha mostrato non solo Kratos e Atreus che combattono contro nemici, ma abbiamo potuto dare un primo sguardo ad alcune delle divinità che saranno presenti. Tra questi Thor, che però ha suscitato diverse polemiche a riguardo.

Molti conoscono Thor, dio del tuono, grazie alla trasposizione cinematografica della Marvel, che lo dipinge come un personaggio muscoloso. Sony Santa Monica tuttavia sta adottando un approccio diverso per ricreare la figura mitologica. A tal proposito in un'intervista, il director di God of War Ragnarok Eric Williams ed il creative director Cory Barlog, parlano del perché hanno deciso di optare per creare Thor con un fisico arrotondato.

"Beh, non saprei, vogliamo solo che sia un grande ragazzo. Sappiamo che la Marvel lo ha interpretato in un certo modo, ma noi volevamo andare un po' più a fondo della mitologia stessa" ha affermato Williams. "Ci sono persone che hanno una prestanza fisica e non sempre è a causa dei muscoli. Sono dei veri e propri muri umani, quindi abbiamo voluto ricreare questa cosa con Thor, era molto importante per noi". "Penso che ci sia qualcosa di fantastico nel fatto che non tutto deve essere un tripudio di muscoli per risultare potente e intimidatorio" ha dichiarato Barlog.

God Of War Ragnarok arriverà sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5 a partire dal prossimo anno: per adesso non c'è ancora una data di uscita precisa.

