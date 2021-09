God of War Ragnarok e God of War a confronto in un video incentrato sull'evoluzione grafica

Durante il PlayStation Showcase che si è tenuto giovedì scorso, è stato mostrato un primo video gameplay di God of War Ragnarok, l'ultima fatica di Santa Monica Studios. La storia torna a Midgard, dove Kratos emigrò con suo figlio, Atreus, in seguito alla sconfitta degli dei dell'Olimpo. Questo sarà l'ultimo capitolo della serie norrena, come ha affermato Sony.

Ad ogni modo, con il primo trailer iniziano anche i primi confronti con il precedente capitolo, God of War del 2018. Per l'occasione, il canale YouTube GameClips ha cercato di mettere a confronto i due giochi soffermandosi sull'evoluzione della grafica.

Anche se God of War Ragnarok sarà disponibile sia su PS4 che su PS5, ci sono alcune differenze rispetto al precedente capitolo: innanzitutto l'ambientazione su PlayStation 5 risulta essere molto più ricca di dettagli, con un campo visivo molto più esteso. Inoltre il titolo su next-gen avrà una risoluzione maggiore rispetto alla controparte per PS4, con frame rate che si aggireranno intorno ai 60 FPS. Anche le texture dei vestiti di Kratos e Atreus sono molto più ben definite nella versione next-gen del gioco.

God Of War Ragnarok non ha ancora una data di uscita precisa, ma il gioco dovrebbe essere disponibile dal prossimo anno.