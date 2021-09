God of War Ragnarok: Angrboda di colore? Tante lamentele ma Santa Monica Studios non ci sta

Nonostante l'entusiasmo per la maggior parte dei fan di vedere i nuovi contenuti di God of War: Ragnarok durante il PlayStation Showcase all'inizio di questa settimana, alcuni si sono rivolti sui social per lamentarsi di alcuni personaggi.

Da un lato, abbiamo persone che si lamentano dell'aspetto di Thor, in quanto è un uomo dal corpo massiccio con un ventre prominente e non il biondo e muscoloso Chris Hemsworth. Santa Monica Studios ha già risposto a questi commenti affermando che il loro Thor è molto più vicino alla mitologia norrena che ai film Marvel.

Ora le polemiche si spostano sul colore della pelle di Angrboda con le persone che stanno davvero litigando sui social per il fatto che sia rappresentata come un personaggio nero e non bianco. Fortunatamente, è stato in quel momento che il direttore narrativo di God of War: Ragnarok, Matt Sophos è entrato nella discussione. Ha risposto al commento che i neri non fanno parte della mitologia norrena con quanto segue: "Hanno anche i nani blu nella mitologia norrena? Loki era il figlio di un semidio greco? Per favore, puoi mostrarmi nell'Edda dove si dice che tutti i Jötunn erano bianchi? Lascia che ti faccia risparmiare tempo...non puoi".

A questo punto c'è chi ha chiesto allo studio di inserire personaggi bianchi in un ipotetico God of War ambientato in Egitto. "Lo sai che Jötunn non è vero?" Ha continuato Sophos. "Possono essere chiunque o qualcosa? Sai che alcuni sono anche serpenti giganti? Ma lo capisco. Ti andava bene Jörmungandr solo perché le sue squame erano bianche, giusto? Bene, buona fortuna. Spero che tu possa trovare un gioco che si adatti meglio alla tua sensibilità".

Do they also have blue Dwarves in Norse mythology? Was Loki the son of a Greek demigod? Please show me in the Eddas where it says that all Jötunn were lily white? Let me save you the time? you can?t. I?ve read them. — Matt Sophos (@mattsophos) September 10, 2021

You *do* know Jötunn aren?t real right? They can be anyone or anything? Some are even giant serpents?



But I get it. You were only okay with Jörmungandr because his scales were white, right?



Well, good luck to you. Hope you can find a game that better fits your sensibilities. — Matt Sophos (@mattsophos) September 10, 2021

God of War Ragnarok è in sviluppo per PlayStation 5 e PlayStation 4 e la sua uscita è prevista per il 2022.

Fonte: MP1ST