God of War Ragnarok senza Cory Barlog come director? Il papà del ritorno di Kratos parla del suo 'passo indietro'

Cory Barlog ha parlato di cosa significhi fare un passo indietro rispetto al suo precedente ruolo di direttore creativo in God of War: Ragnarok.

God of War: Ragnarok sta subendo un grande cambiamento dietro le quinte con Eric Williams che assume il ruolo di direttore creativo e, in un'intervista con Gamesradar, Barlog ha detto che è "strano uscire dal concetto che hai di te stesso".

"Sono un po' in disparte. Sono come Burgess Meredith [l'allenatore di Rocky Balboa], seduto fuori dal ring che dice 'Non fa male, Rock, non fa male', senza aiutare così tanto."

Continua: "È sicuramente quel concetto strano di "uscire fuori da te stesso", in cui sei sfidato a sapere quando togliere le mani dal volante". Sostanzialmente, Barlog vuole dire che è strano per lui uscire dal proprio ruolo e dall'idea che si ha di se stessi. Inoltre aggiunge: "come director, non vuoi qualcun altro che ti dica questo è come lo farei io."

Williams non è estraneo alla serie God of War - infatti, ha lavorato su ogni gioco di God of War - e questa fiducia sembra essere evidente in Barlog che dice: "La sua opinione è la sua e la sua opinione è influenzata dal suo rapporto con il team e la loro interpretazione di tutto".

Il recente trailer di rivelazione di God of War Ragnarok della scorsa settimana ci ha fornito un approfondito sguardo sul sequel, con nuovi personaggi, tra cui Thor. Sebbene non ci sia ancora una data di uscita per il gioco, sappiamo che God of War Ragnarok arriverà su PS4 e PS5.

Fonte: Gamesradar.