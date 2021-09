God of War in Egitto immaginato da una ispirata immagine tra Kratos e dei

Il Game Director responsabile di God of War: Ragnarok ha già dichiarato che non ci sarà alcuna trilogia della saga nordica. Dopo Ragnarok, gli dei nordici saranno finiti e Kratos continuerà il suo viaggio in un'altra regione. Attualmente non si sa ancora dove andranno a finire Kratos e Atreus dopo i climi scandinavi.

I fan quindi ipotizzano quale sarà la prossima avventura del duo e attualmente c'è abbastanza scelta: non importa se India, Egitto o ancora Grecia, un fan si è impegnato e ha disegnato un ipotetico scenario che mostra padre e figlio in Egitto. Su Reddit, l'utente CptnCASx pubblica un disegno creato da Eric Ryan che mostra Kratos e Atreus in Egitto. Nel disegno si possono vedere varie piramidi e la Sfinge.

Sul fondo sabbioso è imminente una battaglia contro i soldati egiziani e un enorme dio faraone che si intravede sullo sfondo. I giochi di luce completano perfettamente l'atmosfera. Spostandosi in Egitto c'è anche un nuovo tipo di arma per Kratos, un khopesh.

Nell'attesa di sapere qualcosa di più sul prossimo God of War, vi ricordiamo che God of War Ragnarok sarà disponibile nel 2022 su PlayStation 5 e PlayStation 4.

Fonte: GameRant