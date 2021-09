God of War: Ragnarok uscirà già nella prima metà del 2022? L'esclusiva PlayStation tra i giochi 'in arrivo'

God of War: Ragnarok è, ovviamente, uno dei giochi più attesi per le piattaforme PlayStation e, in occasione del recente PlayStation Showcase, il titolo si è finalmente rivelato in un video gameplay.

Dopo la pubblicazione del filmato sono emersi alcuni dettagli sul nuovo God of War. Ad esempio, ora sappiamo che sarà presente Thor e che Cory Barlog non sarà il director del nuovo capitolo.

Tuttavia, ancora non sappiamo con precisione quando arriverà God of War: Ragnarok. Alcuni credono che il titolo si farà attendere almeno fino al 2023 ma, forse, i fan dovranno aspettare un lasso di tempo minore.

Su ResetEra, un utente ha pubblicato un elenco con i giochi "presto in arrivo" su PlayStation e, tra questi, compare proprio il nuovo God of War. Questo potrebbe significare che lo sviluppo del gioco sta procedendo a gonfie vele e che potrebbe essere lanciato nella prima metà del 2022. In questo elenco, però, l'utente sottolinea l'assenza di Horizon Forbidden West.

Vi ricordiamo che God of War: Ragnarok sarà disponibile su PS5 e PS4.

Fonte: ResetEra.