Ghost Recon Frontline è il nome del nuovo gioco della serie? Ubisoft potrebbe annunciarlo a breve

Ghost Recon è uno dei franchise che Ubisoft ha promosso negli ultimi anni. Gli ultimi due capitoli del franchise, facendo il salto nel mondo aperto, hanno ottenuto risultati contrastanti nelle vendite, ma tutto indica che nei prossimi anni continueremo ad avere nuovi giochi. E proprio recentemente arriva un rumor il quale segnala l'annuncio imminente di Ubisoft sul suo prossimo titolo del franchise.

Questo rumor proviene da un utente Reddit il cui post è stato però cancellato in seguito. Secondo la fonte, un nuovo Ghost Recon non è solo in sviluppo ma sarà presentato proprio oggi. Questo nuovo videogioco significherebbe un nuovo cambio di rotta per il franchise in quanto abbandonerebbe il mix di gioco di ruolo e mondo aperto per scommettere su uno schema di missioni più classico.

Non solo ma il titolo dovrebbe essere Ghost Recon Frontline e sarebbe ambientato in Vietnam e ai giorni nostri. Il gioco verrebbe eseguito su una nuova versione del motore grafico e il suo lancio è previsto per il 2023. La storia sarebbe più oscura con la presenza di un gruppo rivoluzionario visto ad esempio in Far Cry 6. Qui di seguito ci sarebbe anche una piccola immagine che mostra appunto la key art del gioco.

Resta da vedere se tutto questo sia vero o no. Il giorno fatidico sembra essere oggi pertanto rimanete sintonizzati con noi per eventuali annunci.

Fonte: AltChar