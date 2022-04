Ghost Recon Breakpoint termina qui: Ubisoft ne interrompe il supporto

Vi ricordate quando Ubisoft rilasciò Ghost Recon Breakpoint due anni fa, abbracciando apertamente il mondo degli NFT? Se non ricordate nulla è abbastanza comprensibile visto che, come si poteva immaginare, è stato un totale disastro, tanto da essere stato messo definitivamente da parte da Ubisoft stessa.

Dunque, come annunciato sul profilo Twitter ufficiale, la triste storia di Ghost Recon Breakpoint termina qui, con pochissimi giocatori all'attivo e con quel NFT Quartz che ha fatto infuriare la maggior parte del pubblico. Di fatti il servizio di Ubisoft è stato sicuramente un primo banco di prova degli NFT nel mondo del gaming ma anche un pericoloso spazio per speculatori di ogni tipo, con cifre richieste davvero senza il minimo senso.

Hey Ghosts, we have an important message we would like to share with you all 👇 pic.twitter.com/kYeyVWVtgi