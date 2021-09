Hitman - Game of the Year Edition vittima del review bombing su GOG causa DRM, la società risponde

Gli utenti di GOG sono attualmente in guerra contro il negozio virtuale, in seguito al lancio di Hitman - Game of the Year Edition. Tutto perché GOG si è sempre vantato di offrire giochi senza DRM. Anche questa edizione di Hitman è senza DRM, ma la verità è che gli utenti devono essere connessi a Internet per godere di determinate funzionalità e persino della progressione del personaggio. Ciò ha causato un vero e proprio review bombing del gioco ed ora la parola passa a GOG.

E' vero che la storia e le missioni bonus di Hitman possono essere giocate offline, ma il problema è che altre funzionalità come bersagli elusivi o contratti creati dagli utenti richiedono la connessione. Apparentemente la pagina del gioco su GOG avverte già chiaramente di questo requisito, ma i clienti affermano che il gioco è stato lanciato senza questo messaggio.

In questo modo, i giocatori hanno anche segnalato che devono essere connessi per sbloccare nuove attrezzature, ottenere punteggi di missione e persino per aumentare di livello la Maestria. Tutto ciò ha portato Hitman - Game of the Year Edition ad avere un punteggio complessivo di 1.4 stelle su 5 in GOG, dopo aver subito il review bombing dei giocatori.

La piattaforma GOG non ha tardato a rispondere alla situazione in un post sul suo forum, dove rileva che i clienti scontenti possono richiedere un rimborso per Hitman. La Community Manager di GOG Gabriela Siemienkowicz, ha scritto quanto segue: "Grazie per averlo portato alla nostra attenzione. Lo stiamo esaminando e vi forniremo un aggiornamento nelle prossime settimane".

"Nel caso in cui avete acquistato Hitman e non siete soddisfatti della versione rilasciata, potete utilizzare il vostro diritto al rimborso del gioco", continua la community manager. "Allo stesso tempo, mentre siamo aperti alla discussione e ai commenti, non tollereremo il review bombing e rimuoveremo i post che non seguono le nostre linee guida per le recensioni".

Fonte: Eurogamer