Hitman 3 rinvia l'ambiziosa modalità Freelancer al 2023

IO Interactive ha annunciato che l'imminente modalità Freelancer di Hitman 3, che dovrebbe introdurre una pianificazione strategica e un rifugio personalizzabile, è stata rinviata al 26 febbraio del prossimo anno. La buona notizia è che lo sviluppatore effettuerà un playtest su Steam all'inizio del mese prossimo.

L'annuncio è stato fatto insieme alla rivelazione del test tecnico, che permetterà a un gruppo di giocatori selezionati di provare gli aspetti principali della modalità. Ulteriori informazioni sul processo di registrazione e su come funzionerà il test tecnico saranno fornite a breve. "Inviteremo selettivamente i giocatori di Hitman 3 su Steam a partecipare al Closed Technical Test", si legge nel blog ufficiale di IO Interactive.

Il team di sviluppatori intende apportare modifiche in base al feedback dei giocatori prima di lanciare completamente la modalità per i possessori di Hitman 3 all'inizio del prossimo anno. Secondo la dichiarazione, IO Interactive metterà i suoi server sotto stress per vedere quanto a lungo potranno resistere al traffico intenso. È stato inoltre rivelato che l'attesissima modalità, descritta come "la prossima evoluzione di Hitman", arriverà come aggiornamento gratuito, consentendo a ogni giocatore di creare il proprio "gunman" freelance senza dover completare la campagna.

Il processo di sviluppo richiederà un po' più di tempo, poiché la modalità freelancer includerà quasi tutte le location del World of Assassination. Entrando più nel dettaglio, questa modalità permetterà ai giocatori di ottenere tutto ciò che vogliono con l'Agente 47. I giocatori potranno tornare a giocare con i personaggi introdotti in Hitman 3, ma questa volta non dovranno attenersi alla campagna, poiché il suo mondo avrà molto altro da offrire, secondo il team di sviluppo.

Fonte: Dualshockers.