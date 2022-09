Hitman il film diretto dal James Gunn de I Guardiani della Galassia?

James Gunn ha parlato ancora una volta dei suoi tentativi di realizzare un film di Hitman. Il regista dei Guardiani della Galassia ha risposto a una domanda su Twitter chiedendo quale serie di videogiochi sarebbe diventata un grande film con una risposta sul suo progetto poi rifiutato sul un film di Hitman.

"Settimane prima di lavorare a Guardiani della Galassia avevo mostrato il progetto per un film di Hitman", ha detto Gunn, in riferimento alla serie stealth con protagonista l'assassino calvo Agente 47. "Lo studio voleva davvero assumermi, ma un produttore del progetto no. Ero deluso allora, ma grazie a Dio, perché non sarei mai stato in grado di fare Guardiani della Galassia se avessero detto di sì!".

Naturalmente, le cose sono andate per il meglio per tutte le parti. Gunn ha raggiunto il successo con un paio di film dei Guardiani della Galassia e Hitman si è reinventato, fresco del controverso Hitman: Absolution e un mediocre adattamento cinematografico del 2007, con la sua trilogia stellare World of Assassination.

Weeks before I got Guardians I pitched a HITMAN movie. The studio really wanted to hire me, but a producer on the project did not. I was bummed then, but thank God, because I would have never been able to do GotG if they had said yes! https://t.co/0JYQGBsuGY