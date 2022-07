Hitman 3, arriva un DLC con una nuova mappa e molto altro

Dopo molti mesi dal suo lancio, Hitman 3 continua a ricevere DLC. In effetti, l'ultimo contenuto, annunciato all'inizio di quest'anno ma non rivelato ufficialmente fino a questa settimana, verrà lanciato alla fine di questo mese. Stiamo parlando dell'espansione Ambrose Island, che aggiunge una nuova mappa e un nuovo obiettivo e sarà gratuita per tutti i giocatori.

Il trailer del DLC Ambrose Island mostra un nuovo obiettivo senza nome che visita e uccide prigionieri. L'isola immaginaria si trova nel vero Mare delle Andamane nell'Oceano Indiano. L'isola ha uno sfondo tropicale ed è composta da un porto, bar, spiagge e presumibilmente i giocatori dovranno addentrarsi all'interno della giungla.

Hitman 3 ha ricevuto molti DLC nel corso di questi mesi. Ciò è ottimo per i fan della serie in quanto probabilmente non verranno pubblicati altri giochi sull'Agente 47, dato che una grossa parte dello studio sta lavorando ad un nuovo gioco di James Bond.

Maggiori dettagli verranno probabilmente rivelati nei prossimi giorni man mano che ci avviciniamo alla data di lancio e il DLC Ambrose Island sarà disponibile per il download dal 26 luglio 2022.

Fonte: PCGamesN