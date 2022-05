Hitman 3 ha una nuova roadmap per il 2022, la modalità roguelike Freelancer è stata posticipata

La modalità roguelike di Hitman 3 Freelancer rimarrà in sviluppo più del previsto, ma IO Interactive ha rivelato che un livello nuovo di zecca per il gioco sarà disponibile a luglio.

Come parte di un aggiornamento della tabella di marcia del secondo anno, IO Interactive ha spiegato che grazie al successo di Hitman 3, ha avuto il lusso di dedicare più tempo alla messa a punto della modalità Freelancer.

"In breve, questa modalità è piuttosto ampia e coinvolgente", ha affermato IO Interactive. "È costruita per i giocatori che vogliono approfondire ciò che può essere un gioco di Hitman e per questo motivo abbiamo deciso di dedicargli più tempo. Hitman 3 è stato un successo e con questo siamo in grado di dare alla nostra squadra quel tempo extra per migliorare il tutto e assicurarsi che la modalità sia il più vicino possibile alle nostre ambizioni".

IO Interactive punta a lanciare la modalità Freelancer nella seconda metà del 2022, con il prossimo grande aggiornamento per il gioco che aggiunge il ray tracing, una revisione dei contratti e la riattivazione delle missioni bersaglio elusivo per la modalità Arcade.

Fonte: The Gamer