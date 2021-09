Microsoft Flight Simulator su Xbox avrà tre nuovi, interessanti controller

Il Flight Sim Expo 2021 a San Diego è stata l'occasione per scoprire i nuovi controller dedicati a Microsoft Flight Simulator, sia per PC sia per Xbox Series X. Oltre allo Yoke di Turtle Beach annunciato a giugno, Thrustmaster e Honeycomb Aeronautical hanno rivelato nuove soluzioni, che potremmo acquistare nei prossimi mesi.

TCA Boeing Yoke Pack sembrerebbe la soluzione di Thrustmaster, che replica fedelmente i controlli presenti nel Boeing 787, con annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare il 9 novembre. Il loro primo giogo, potrà contare sul supporto diretto di Boeing, in un rapporto esclusivo. Honeycomb invece, ha deciso di effettuare una revisione dei suoi Alpha Flight Controls, ora in versione XPC, con precisione dei comandi aumentati di quattro volte, e nuovo interruttore d'accensione a molla. Honeycomb rilascerà anche l'Hub Xbox, che consentirà agli utenti di collegare i suoi Bravo Throttle Quadrant e Charlie Rudder Pedals a Xbox Series X. L'Hub Xbox sarà anche compatibile con Logitech Flight Rudder Pedals e Flight Throttle Quadrant.

Il nuovo XPC Alpha Flight Controls partirà da un prezzo di 299,99$, e l'Hub Xbox a 29,99$, prezzi comunque inferiori rispetto Turtle Beach che ha aumentato il prezzo al dettaglio del suo VelocityOne a 379,99$. Questo sistema, prevede invece da uno schermo integrato e configurabile, in modo da personalizzare in modo specifico il tipo di informazioni ricevute in un batter d'occhio. Anche il VelocityOne, dovrebbe essere disponibile entro fine anno.

Fonte: polygon.com