Half-Life 3 no, Citadel sì? Su Steam Deck potrebbe arrivare un mix tra Half-Life e RTS

Half-Life 3 rimane avvolto nel mistero e non sappiamo ancora se sia in fase di sviluppo attivo. Tuttavia, sembra che Valve abbia altri progetti Half-Life in varie fasi di sviluppo, tra cui un titolo cooperativo RTS/FPS progettato per "mostrare di cosa è capace Steam Deck".

Questi dettagli arrivano tramite il creatore di Valve News Network, Tyler McVicker, che ha pubblicato un nuovo video sul suo canale YouTube in cui descrive in dettaglio i vari progetti che sarebbero in sviluppo presso Valve, il più interessante dei quali è il progetto con nome in codice Citadel, un gioco cooperativo FPS/RTS. Descritto come "un festival della nostalgia" e come un mix di "Left 4 Dead, Alien Swarm, un RTS e Half-Life".

Si suppone che Citadel sia stato "creato pensando a Steam Deck" per come dovrebbe essere controllato. Tyler McVicker, ha confermato di aver ricevuto le sue informazioni tramite il datamine del software Valve regolarmente aggiornato e ha detto di aver svolto ricerche su Citadel in particolare "dall'inizio del 2018".

A differenza di molti altri progetti, Citadel sembra essere "in una fase iniziale dello sviluppo" e McVicker stima che lo vedremo "entro il prossimo anno e mezzo o due anni".

Fonte: PCGamesN.