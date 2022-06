Half-Life: Alyx, la mod che permette di giocare senza visore VR in un nuovo video gameplay

È passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo visto in azione la mod di Half-Life Alyx che permette di giocare al titolo senza visore VR. Qualche tempo fa, l'utente SoMNst ha pubblicato un nuovo video gameplay che mostra i progressi di questa mod.

Come suggerisce il titolo, la mod cerca di rendere Half-Life Alyx giocabile su dispositivi non VR. Si tratta ancora di un progetto in lavorazione e, sfortunatamente, non esiste ancora un'anteprima o una versione sperimentale da scaricare.

Secondo SoMNst, quest'ultima versione della mod è compatibile con l'ultima versione di Half-Life Alyx. Inoltre, il creatore ha migliorato il sistema di interazione, gli oggetti possono essere trascinati in modo migliore, sono stati fatti molti miglioramenti e c'è un nuovo modello di arma da fuoco.

Nelle notizie correlate, abbiamo visto l'affascinante mod VR di Half-Life Alyx BioShock Return to Rapture.

Fonte: DSOGaming.