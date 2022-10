Half-Life: Alyx in arrivo su PlayStation VR2 nel 2023?

PSVR2 uscirà all'inizio del prossimo anno e, sebbene non sia stato annunciato il prezzo dell'headset, sono state diffuse le specifiche e le anteprime. I giornalisti che hanno testato il nuovo set VR sono rimasti soddisfatti ma si è parlato poco dei giochi.

Horizon Call of the Mountain è stato molto pubblicizzato nel materiale promozionale e sembra essere il titolo esclusivo più importante per PSVR2. Inoltre, le aziende di terze parti si sono lanciate sulla seconda macchina VR di Sony con titoli come Resident Evil 8 e No Man's Sky. Ma anche se nessuna fuga di notizie lo ha ancora suggerito, ci sono state speculazioni sulla possibilità che Half-Life: Alyx di Valve arrivi sull'headset.

Una fonte di The Leak ha detto che Sony è stata a lungo in trattativa con Valve per Half-Life Alyx prima di raggiungere un accordo. Il gioco è stato un'esclusiva per la maggior parte degli headset VR compatibili con il PC, ma Sony avrebbe acquistato i diritti per pubblicarlo nel 2023.

Secondo la fonte, il gioco non verrà lanciato insieme a PSVR2. E non si sa se si tratterà di un remaster o di una versione deluxe aggiornata di Half-Life Alyx. Stando a The Leak, la fonte in questione ha già ricevuto informazioni autentiche in passato, ma senza annunci ufficiali non possiamo confermare Half-Life: Alyx in arrivo su PlayStation VR2 il prossimo anno.

Fonte: Theleak.