Diablo II Resurrected afflitto da problemi ai server

Diablo 2 Resurrected ha sofferto di problemi con i server sin dal suo lancio. L'account Twitter del servizio clienti europeo di Blizzard ha segnalazioni di problemi di accesso giornalieri e aggiornamenti frequenti con scuse per l'inconveniente.

I problemi sembrano continuare nonostante Blizzard abbia eseguito una "manutenzione di emergenza" durante il fine settimana.

Non ci sono state notizie ufficiali da Blizzard in merito ai problemi, mentre i giocatori si sono rivolti ai social media e a Reddit per sfogare le loro frustrazioni per l'impossibilità di giocare.

We need to perform an emergency #D2R maintenance, the game services will be unavailable during this time. — Blizzard CS EU (@BlizzardCSEU_EN) October 9, 2021

Diablo 2 Resurrected è la prima major release di Activision Blizzard dopo la causa per molestie sessuali, sebbene sia stato sviluppato da Vicarious Visions.

"In definitiva Diablo 2 Resurrected dovrebbe essere usato come manifesto per le remaster future", scrive il nostro Alberto Naso nella recensione sulle pagine di Eurogamer.it. "È la dimostrazione di come un gioco con ben 21 anni sulle spalle possa sembrare uscito da poco. Certo, le meccaniche sono rimaste quelle di un tempo ma è esattamente ciò che la fanbase chiedeva a gran voce".

