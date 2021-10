DOOM Eternal l'update 6.66 ha una data imminente e aggiunge l'attesa Modalità Orda e non solo

È passato più di un anno da quando DOOM Eternal è stato pubblicato e per tutto questo tempo il gioco non ha ricevuto la tanto richiesta Modalità Orda. Ora, per la gioia dei giocatori, le cose stanno per cambiare: l'update 6.66 in arrivo il 26 ottobre aggiungerà questa modalità e molto altro.

L'aggiornamento che porta la modalità orda a DOOM Eternal apporterà anche grandi cambiamenti alla modalità multiplayer 2v1 Battlemode, inclusa l'aggiunta di una nuova arena oltre a nuovi livelli Master. Tutti i dettagli saranno rivelati quando l'aggiornamento sarà attivo il 26 ottobre, ma il community manager Joshua Boyle e il game director Hugo Martin hanno mostrato poche ore fa la Modalità Orda nel dettaglio, in un video che potete visionare qui di seguito.

Ovviamente l'aggiornamento 6.66 sarà completamente gratuito e disponibile su tutte le piattaforme, pertanto non vi resta che attendere ancora pochi giorni per mettere le mani su questo corposo update. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video che mostra cosa devono aspettarsi i giocatori dalla Modalità Orda.

DOOM Eternal è disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e Nintendo Switch.

Fonte: GamingBolt