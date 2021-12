Forspoken su PS5 gira in 4K/30FPS in 'modalità grafica' e in 1440p/60FPS in 'modalità performance'

Lo sviluppatore di Forspoken, Luminous Productions, ha fornito ulteriori dettagli sulla versione PlayStation 5.

Le nuove informazioni provengono dal sito Ungeek.ph e includono dettagli sulle modalità grafiche di PS5 e sulle funzionalità del DualSense.

Il gioco offrirà tre modalità visive su PS5: una modalità grafica che esegue il gioco a una risoluzione 4K a 30FPS, una modalità prestazioni a 1440p e 60FPS e una modalità Ray Tracing. Sfortunatamente, i dettagli su risoluzione e framerate per quest'ultima modalità non sono stati condivisi.

"In questo momento, per PS5, stiamo pianificando di aggiungere le tre modalità principali che vedete in molti giochi al giorno d'oggi", ha rivelato lo studio. "Quindi, avrete la modalità Performance, che verrà renderizzata a 2K a 60 fotogrammi al secondo, e poi abbiamo la modalità grafica che è a 4K e 30 fotogrammi al secondo. E poi, abbiamo anche una modalità che utilizzerà il ray tracing. Quindi, avremo il set di modalità che avete visto nei moderni giochi per PS5".

Come condiviso dal game director Takeshi Aramaki, Forspoken offrirà anche funzionalità per il DualSense su PS5, inclusi feedback tattile e trigger adattivi.

"Abbiamo davvero incluso molte caratteristiche hardware uniche di PlayStation 5 durante lo sviluppo di questo gioco", ha affermato Aramaki. "Ad esempio, utilizzando i trigger adattivi, abbiamo aggiunto un feedback tattile quando si utilizzano i diversi tipi di magia. Abbiamo molti incantesimi diversi che potrete usare nel gioco, e i progettisti e i designer si sono seduti e hanno lavorato su come differenziare il feedback che riceverete dal controller per ciascuno degli incantesimi".

Forspoken verrà lanciato su PS5 e PC il 24 maggio 2022. Il titolo è un'esclusiva console PS5 per un periodo di due anni, il che significa che probabilmente non arriverà su altre console prima del giugno 2024.

Fonte: Wccftech.