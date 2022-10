Forspoken mostra le abilità parkour di Frey in un nuovo video gameplay

Sembra che Forspoken sia finalmente concreto, avvicinandosi così alla data d'uscita definitiva fissata per il 24 gennaio 2023. Un ulteriore ritardo avrebbe un retrogusto di tragicomico, per cui ci sono buone possibilità che quello che è stato mostrato con il nuovo trailer potrà effettivamente essere provato con mano tra qualche mese.

Il parkour magico è al centro di questo nuovo video, in cui possiamo vedere Frey, la protagonista del titolo, utilizzare diverse abilità per muoversi in lungo e in largo nella terra fantastica di Athia. Le abilità sono diverse, di cui alcune consumano anche la stamina, ma sembrano esserci diversi modi per superare il problema.

Le mosse degne di Michael Scott non sono particolarmente originali ma mostrano tutte le peculiarità del Luminous Engine, con i suoi milioni di particellari. Si potrà correre ultra veloci, creare piattaforme sulla quale saltare o persino creare una bolla d'acqua per attutire la caduta. Ovviamente, non manca nemmeno un classico rampino.

Tutto questo però è anche utilizzabile in combattimento contro le strane bestie offerte da Forspoken, ma potrete trovare tutto in dettaglio nel video qui sotto.