Forspoken mostrato in un lungo video gameplay in occasione della Gamescom

Dopo diversi rinvii, l'attenzione verso Forspoken è forse un po' scemata ma rimane comunque un titolo interessante. Si farà attendere ancora un bel po' (24 gennaio 2023, salvo nuovo rinvio) ma abbiamo modo di vederlo nuovamente per ben 10 minuti, tra combat system, sistema di movimento e una parvenza di stile che valuta le nostre fasi di combattimento, dandone un punteggio.

Possiamo vedere anche diverse nuove aree, con il Luminous Engine e i suoi particellari (forse un po' invasivi) in bella mostra. In attesa del suo arrivo, ecco la sinossi:

"Senza sapere come, Frey Holland viene trasportata da New York alla terra mozzafiato di Athia, da cui non riesce a fuggire. Con un braccialetto magico e senziente avvolto inspiegabilmente attorno al suo polso, Frey scopre di poter lanciare potenti incantesimi e usare la magia per attraversare i vasti paesaggi di Athia. 'Frey soprannomina il suo nuovo compagno metallico Cuff e cerca di trovare la strada per tornare a casa.'"

Fonte: Gematsu