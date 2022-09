Forspoken al Tokyo Game Show con un nuovo trailer che si concentra sulla storia

Il Tokyo Game Show 2022 è ufficialmente iniziato, il che significa che sono in arrivo nuovi trailer per i giochi più importanti e attesi, come Forspoken di Luminous Productions.

Di recente vi abbiamo offerto la nostra anteprima del titolo sulle pagine di Eurogamer.it, e ora l'ultimo trailer di Forspoken si concentra maggiormente sulla storia, offrendo anche uno sguardo al doppiaggio giapponese.

Forspoken è la storia di Frey Holland, una newyorkese che si ritrova trasportata ad Athia. "Con un braccialetto magico e senziente avvolto inspiegabilmente attorno al suo polso, Frey scopre di poter lanciare potenti incantesimi e usare la magia per attraversare i vasti paesaggi di Athia. Frey soprannomina il suo nuovo compagno metallico "Cuff" e cerca di trovare la strada per tornare a casa".

Forspoken uscirà il 24 gennaio 2023 su PS5 e PC, e la storia principale richiederà dalle 30 alle 40 ore per essere completata.

Fonte: Gamingbolt.